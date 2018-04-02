Підсумковий випуск новин за 21:00: Презентація писанок. Старт кампанії з вибору лікаря

У підсумковому випуску новин за 2 квітня станом на 21:00 – у Львові презентували унікальні давні писанки Галичини 10-13 століття, їх віднайшли у Пліснеську. В Україні стартувала кампанія з вибору сімейного лікаря, тепер кожен українець повинен обрати терапевта та укласти з ним угоду.

Також у випуску: Повінь на Сумщині. Провадження щодо Холодницького. Сенкевича поновили на посаді мера Миколаєва.