Підсумковий випуск новин за 21:00: Прогнози щодо кризи. Аварія на залізниці

Підсумковий випуск новин за 21:00: Прогнози щодо кризи. Аварія на залізниціВипуск новин 132 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 4 липня станом на 21:00 – експерти взялися пророкувати гривні новий курс, діапазон передбачень коливається від 30 до 50 гривень за долар. Через аварію вантажного потяга в Одеській області затримуються 16 пасажирських поїздів.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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