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Підсумковий випуск новин за 21:00: Прогнози щодо кризи. Аварія на залізниці

Випуск новин 132 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 4 липня станом на 21:00 – експерти взялися пророкувати гривні новий курс, діапазон передбачень коливається від 30 до 50 гривень за долар. Через аварію вантажного потяга в Одеській області затримуються 16 пасажирських поїздів.

Також у випуску:

Військова прокуратура розповіла, що колишній депутат був замовником убивства полковника міліції Романа Єрохіна.

На Сході України проросійські бойовики 5 разів обстрілювали позиції ЗСУ, двоє українських військових поранено.

Цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції.

У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що дівчинка впала в кому не через отруєння.

Теги: Новини України Новини Одеси Випуск новин Укрзалізниця Долар-Гривня Гривня
Джерело: 24 канал
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