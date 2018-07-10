Підсумковий випуск новин за 21:00: Прощання з Левком Лук'яненком. Скандал з FIFA

У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 21:00 – борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховали на Байковому кладовищі. Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA.

Також у випуску: Зірка "Реалу" Криштіану Роналду покидає клуб та переходить до "Ювентусу". Світлодарська Дуга залишається однією з найгарячіших точок російсько-української війни. Президент Франції Еммануель Макрон відвідає півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу у Росії.