Підсумковий випуск новин за 21:00: Прощання з Левком Лук'яненком. Скандал з FIFA
У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 21:00 – борця за незалежність України Левка Лук'яненка поховали на Байковому кладовищі. Facebook почав блокувати акаунти українських користувачів, які поставили низьку оцінку на офіційній сторінці FIFA.
Також у випуску:
Зірка "Реалу" Криштіану Роналду покидає клуб та переходить до "Ювентусу".
Світлодарська Дуга залишається однією з найгарячіших точок російсько-української війни.
Президент Франції Еммануель Макрон відвідає півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу у Росії.
Джерело: 24 канал
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