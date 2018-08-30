Підсумковий випуск новин за 21:00: Прощання з Маккейном. Телеканал Медведчука
У підсумковому випуску новин за 30 серпня станом на 21:00 – в Америці прощалися з Джоном Маккейном. Перша жалобна церемонія пройшла в Арізоні, на яку прийшли не тільки друзі та родина, а й військовослужбовці та звичайні громадяни. Одіозному політику Вікторові Медведчуку приписують купівлю "112 Україна" телеканалу.
Також у випуску:
Від початку доби російські бойовики на Донбасі 4 рази застосували проти українських військових кулемети, стрілецьку зброю та гранатомет.
"Укрзалізниця" почала продавати квитки до Мінська, Риги та Вільнюса.
Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air оголосила про запуск 5-ти нових маршрутів з Києва та Львова у Латвію, Данію та Німеччину.
Джерело: 24 канал
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