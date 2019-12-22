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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Протеси проти Авакова. Порушення на виборах до ОТГ

      Вибори навиворіт 37 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 22 грудня станом на 21:00 – у Києві проходять дві акції проти Авакова та фальсифікацій у справі щодо вбивства Шеремета. У 86 ОТГ сьогодні стартували перші місцеві вибори. За словами заступника Голови Нацполіції України, була і незаконна агітація, і підкуп виборців, і фальсифікація бюлетенів.

      Також у випуску:

      На Хуторі Вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив будинок місцевої мешканки.

      Попри домовленості бойовики обстріляли Золоте-4.

      Чому судова реформа Зеленського зламалася на старті.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вибори навиворіт Місцеві вибори 2020 Децентралізація Арсен Аваков Вбивство Павла Шеремета
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