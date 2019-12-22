Підсумковий випуск новин за 21:00: Протеси проти Авакова. Порушення на виборах до ОТГ

У підсумковому випуску новин за 22 грудня станом на 21:00 – у Києві проходять дві акції проти Авакова та фальсифікацій у справі щодо вбивства Шеремета. У 86 ОТГ сьогодні стартували перші місцеві вибори. За словами заступника Голови Нацполіції України, була і незаконна агітація, і підкуп виборців, і фальсифікація бюлетенів.

Також у випуску: На Хуторі Вільному, що на Луганщині, ворог розтрощив будинок місцевої мешканки. Попри домовленості бойовики обстріляли Золоте-4. Чому судова реформа Зеленського зламалася на старті.