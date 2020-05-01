Підсумковий випуск новин за 21:00: Протест лікарів через зарплату. Прорив дамби в Узбекистані
У підсумковому випуску новин за 21:00 – персонал однієї з київських лікарень та працівники маріупольської швидкої допомоги протестують через малу зарплатню. Вони не отримали обіцяні доплати за роботу із хворими на COVID-19. В Узбекистані прорвало одну із дамб Сардобінського водосховища на сході країни.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Легкомоторний літак впав неподалік аеродрому Кам'янка у безлюдній місцевості. Загинули пілот та пасажир.
25-річний син нового головного податківця України Андрій Любченко володіє майном на 300 тисяч доларів.
Країни Європейського Союзу готові організовувати чартерні рейси для українських заробітчан.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 18:12 Послаблення карантину у Черкасах: Зеленський передав "полум’яний привіт" меру Бондаренку
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Пропозиції партнерів