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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Протест лікарів через зарплату. Прорив дамби в Узбекистані

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 21:00 – персонал однієї з київських лікарень та працівники маріупольської швидкої допомоги протестують через малу зарплатню. Вони не отримали обіцяні доплати за роботу із хворими на COVID-19. В Узбекистані прорвало одну із дамб Сардобінського водосховища на сході країни.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Легкомоторний літак впав неподалік аеродрому Кам'янка у безлюдній місцевості. Загинули пілот та пасажир.

      25-річний син нового головного податківця України Андрій Любченко володіє майном на 300 тисяч доларів.

      Країни Європейського Союзу готові організовувати чартерні рейси для українських заробітчан.

      Теги: Новини Маріуполя Лікарня Новини Києва Новини Узбекистану Випуск новин
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