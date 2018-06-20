Підсумковий випуск новин за 21:00: Протести у харківській мерії. Напад на родину на Львівщині

У підсумковому випуску новин за 20 червня станом на 21:00 – у Харкові активісти рвалися до зали засідань міськради, щоб завадити скандальному будівництву. У мерії вони розпилювали газ та палили димові шашки. Поліція затримала бандитів, які влаштували зухвалий розбій на Львівщині. Подружжя, на яке напали злочинці, вижило дивом, господиню врятувало лише те, що прикинулася мертвою.

Також у випуску: Павла Жебрівського призначили третім аудитором НАБУ. Україна може залишитися без траншу МВФ, якщо депутати не заберуть скандальну правку в законі про Антикорупційний суд. Скандального генерала Петра Литвина Порошенко призначив послом України у Вірменії.