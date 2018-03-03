Підсумковий випуск новин за 21:00: Пункти обігріву в Києві. Прорив труби у столиці

У підсумковому випуску новин за 3 березня станом на 21:00 – через морози з 23 лютого у столиці запрацювало 24 додаткових пункти обігріву. Загалом, у Києві їх більше 40-ка, і 18-ть мають працювати цілодобово. У столиці на вулиці Ольжича прорвало трубу, внаслідок цього утворився фонтан.

Також у випуску: Польща має намір стягнути з Німеччини 850 мільярдів доларів у вигляді репарацій. У Києві сьогодні прорвало теплотрасу. Під Верховною Радою у наметовому містечку сталися сутички між поліцією та мітингувальниками.