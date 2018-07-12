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Підсумковий випуск новин за 21:00: Рада внесла поправку до законопроекту. Репортаж з передової

Випуск новин 104 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 12 липня станом на 21:00 – Верховна Рада таки внесла правки до закону про антикорупційний суд. Відтепер всі справи про топ-корупцію перейдуть саме туди. Поки в Брюсселі лише обговорюють війну, на українському сході вона не припиняється. І хоча так зване хлібне перемир'я дозволило зменшити інтенсивність боїв, проросійські найманці повністю обстрілів не припинили.

Також у випуску:

На саміті НАТО Україна не отримала офіційних обіцянок про членство в Альянсі.

САП закрила справу проти Олександра Авакова і екс-заступника міністра Сергія Чеботаря, який ті рюкзаки замовляв.

За даними свіжих соціологічних досліджень, Петро Порошенко випав із 5-ки тих, кого українці були б раді бачити на посаді президента.

Теги: Випуск новин Верховна Рада Війна на Донбасі Законопроект
Джерело: 24 канал
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