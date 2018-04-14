Підсумковий випуск новин за 21:00: Ракетний удар по Сирії. Падіння рубля

У підсумковому випуску новин за 14 квітня станом на 21:00 – ракетний удар по Сирії цієї ночі нанесла коаліція Західних країн. І вже більше тижня економіку Федерації лихоманить. Через санкції, які запровадили США, обвалився фондовий ринок, а слідом за ним – почав валитися рубль.

Також у випуску: За 5 років Львів повністю відмовиться від маршруток. США найімовірніше продовжать ракетні удари по військових об'єктам у Сирії. У перший клас без конкурсів, але за місцем реєстрації, таку інновацію запровадило Міністерство освіти. В Одесі сьогодні стометрівку пробігли три сотні жінок. Подію внесли до Національної книги рекордів. Впродовж дня бойовики 28 разів відкривали вогонь.