Підсумковий випуск новин за 21:00: Ракетний удар по Сирії. Падіння рубля
У підсумковому випуску новин за 14 квітня станом на 21:00 – ракетний удар по Сирії цієї ночі нанесла коаліція Західних країн. І вже більше тижня економіку Федерації лихоманить. Через санкції, які запровадили США, обвалився фондовий ринок, а слідом за ним – почав валитися рубль.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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