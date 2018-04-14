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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Ракетний удар по Сирії. Падіння рубля

Випуск новин 465 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 14 квітня станом на 21:00 – ракетний удар по Сирії цієї ночі нанесла коаліція Західних країн. І вже більше тижня економіку Федерації лихоманить. Через санкції, які запровадили США, обвалився фондовий ринок, а слідом за ним – почав валитися рубль.

Також у випуску:

За 5 років Львів повністю відмовиться від маршруток.

США найімовірніше продовжать ракетні удари по військових об'єктам у Сирії.

У перший клас без конкурсів, але за місцем реєстрації, таку інновацію запровадило Міністерство освіти.

В Одесі сьогодні стометрівку пробігли три сотні жінок. Подію внесли до Національної книги рекордів.

Впродовж дня бойовики 28 разів відкривали вогонь.

Теги: Війна у Сирії Новини Франції Новини США Новини політики Новини України Випуск новин Новини Ізраїля Новини Росії Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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