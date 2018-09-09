Підсумковий випуск новин за 21:00: Резонансна ДТП в Одесі. Порівняння цін в Україні та Польщі
У підсумковому випуску новин за 9 вересня станом на 21:00 – 8 вересня автомобіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель Олег Семиренко, ймовірно спровокував смертельну ДТП в Одесі. Завтра йому обиратимуть запобіжний захід. Кореспондентки 24 каналу проінспектували продуктові магазини у Києві та Варшаві і порівняли, де дешевше жити і харчуватися.
Також у випуску:
Наступного тижня в Україні подорожчає алкоголь на 15%.
У Росії відбулись масові протести проти підвищення пенсійного віку.
Пожежі знову охопили Каліфорнію. Там вже другу добу палають ліси.
У Києві відбувся фінал "Ігор героїв".
Джерело: 24 канал
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