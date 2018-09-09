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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Резонансна ДТП в Одесі. Порівняння цін в Україні та Польщі

Випуск новин 147 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 9 вересня станом на 21:00 – 8 вересня автомобіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний місцевий житель Олег Семиренко, ймовірно спровокував смертельну ДТП в Одесі. Завтра йому обиратимуть запобіжний захід. Кореспондентки 24 каналу проінспектували продуктові магазини у Києві та Варшаві і порівняли, де дешевше жити і харчуватися.

Також у випуску:

Наступного тижня в Україні подорожчає алкоголь на 15%.

У Росії відбулись масові протести проти підвищення пенсійного віку. 

Пожежі знову охопили Каліфорнію. Там вже другу добу палають ліси. 

У Києві відбувся фінал "Ігор героїв". 

Теги: Випуск новин Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новини Одеси Ціни
Джерело: 24 канал
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