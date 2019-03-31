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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 21:00: Результати екзит-полу. Реакція кандидатів

      Випуск новин 709 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 березня станом на 21:00 – за результатами екзит-полу, Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. Кандидати в президенти активно коментують результати екзит-полів, до прикладу, у штабі Зеленського відреагували оплесками та радісними вигуками.

      Також у випуску:

      Під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами.

      Українці в Росії не голосували. Чотири виборчі дільниці звідти, задля безпеки виборців, – перенесли у сусідні країни: Фінляндію, Грузію і Казахстан. 

      Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти.

      blog_ava
      У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
      31 березня
      15407
      Теги: Президентські вибори 2019 Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 31 березня
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