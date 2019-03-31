Випуск новин за 21:00: Результати екзит-полу. Реакція кандидатів
У випуску новин за 31 березня станом на 21:00 – за результатами екзит-полу, Володимир Зеленський та Петро Порошенко проходять до другого туру президентських виборів. Кандидати в президенти активно коментують результати екзит-полів, до прикладу, у штабі Зеленського відреагували оплесками та радісними вигуками.
Також у випуску:
Під будівлею ЦВК зібралися кількасот невідомих людей, які стверджують, що таким чином хочуть спостерігати за виборами.
Українці в Росії не голосували. Чотири виборчі дільниці звідти, задля безпеки виборців, – перенесли у сусідні країни: Фінляндію, Грузію і Казахстан.
Один за одним у першій половині дня проголосували кандидати в президенти.
Джерело: 24 канал
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