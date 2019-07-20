Підсумковий випуск новин за 21:00: Річниця підкорення Місяця. Переможці Одеського кінофестивалю

У підсумковому випуску новин за 20 липня станом на 21:00 – сьогодні рівно півстоліття, як астронавта Ніл Армстронг вперше в історії ступив на поверхню Місяця. Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю за результатами голосування глядачів отримали грузинська стрічка "А потім ми танцювали" та українська "Додому".

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