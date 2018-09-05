Підсумковий випуск новин за 21:00: Роковини "червоного терору". Лист від Сенцова

У підсумковому випуску новин за 5 вересня станом на 21:00 – знімали скальпи, здирали шкіру, розпинали та забивали до смерті – усе це, не рахуючи масових розстрілів, українці пережили у 1918 році. З часу "червоного терору" минуло 100 років. Активісти отримали лист від Олега Сенцова, у якому він повідомив, що схуд до 72 кілограмів, але почувається бадьоро.

Також у випуску: У широкий прокат виходить історичний фільм "Таємний щоденник Симона Петлюри". Отруєння Скрипалів: у Британії назвали підозрюваних. У Харкові патрульному загрожує до 8 років тюрми, через підвищення повноважень.