Підсумковий випуск новин за 21:00: Роковини "червоного терору". Лист від Сенцова
У підсумковому випуску новин за 5 вересня станом на 21:00 – знімали скальпи, здирали шкіру, розпинали та забивали до смерті – усе це, не рахуючи масових розстрілів, українці пережили у 1918 році. З часу "червоного терору" минуло 100 років. Активісти отримали лист від Олега Сенцова, у якому він повідомив, що схуд до 72 кілограмів, але почувається бадьоро.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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