Підсумковий випуск новин за 21:00: Росія готує вторгнення. Обстіл офісу з гранатомету в Києві
У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 21:00 – у Службі безпеки України заявили, що Росія готує повномасштабне вторгнення на Україну восени цього року. Сьогодні вночі з гранатомета обстріляли офіс "Київміськбуд", ніхто не постраждав.
Також у випуску:
За добу російські окупанти здійснили 20 обстрілів.
Росія погрожує США війною через можливі напади в Сирії.
У Луганську чоловіків тримали на ланцюгах.
Джерело: 24 Канал
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