Підсумковий випуск новин за 21:00: Росія готує вторгнення. Обстіл офісу з гранатомету в Києві

У підсумковому випуску новин за 13 квітня станом на 21:00 – у Службі безпеки України заявили, що Росія готує повномасштабне вторгнення на Україну восени цього року. Сьогодні вночі з гранатомета обстріляли офіс "Київміськбуд", ніхто не постраждав.

Також у випуску: За добу російські окупанти здійснили 20 обстрілів. Росія погрожує США війною через можливі напади в Сирії. У Луганську чоловіків тримали на ланцюгах.