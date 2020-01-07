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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Російські пропагандисти в Україні. Свято Коляди у Львові

      Випуск новин 142 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – незважаючи на встановлені заборони, російські пропагандисти вільно в'їжджають до України, читають лекції, співають та навіть знімають відео. Сьомого січня в музеї народної архітектури і побуту "Шевченківський гай" розпочалося традиційне святкування Різдва Христового. Відвідувачів дивували оригінальними колядками, вертепом та пампухами.

      Також у випуску:

      Україна відправить до Австралії дві сотні спеціально підготовлених вогнеборців ДСНС.

      У тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинули 56 людей. 

      Компанія IKEA заплатить 46 мільйонів доларів сім'ї хлопчика, який загинув від падіння комода.

      У Запоріжжі на головному майдані міста влаштували козацьке Різдво. Всі охочі могли потримати у руках козацькі шаблі й списи та подивитись на гармати.

      В Ірані поховали генерала Сулеймані: у страшній тисняві загинули 56 людей
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      Теги: Новини України Випуск новин Різдво Новини Львова Різдвяні традиції Україна – Росія Російська пропаганда Миротворець
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