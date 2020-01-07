Підсумковий випуск новин за 21:00: Російські пропагандисти в Україні. Свято Коляди у Львові

У підсумковому випуску новин за 7 січня станом на 21:00 – незважаючи на встановлені заборони, російські пропагандисти вільно в'їжджають до України, читають лекції, співають та навіть знімають відео. Сьомого січня в музеї народної архітектури і побуту "Шевченківський гай" розпочалося традиційне святкування Різдва Христового. Відвідувачів дивували оригінальними колядками, вертепом та пампухами.

Також у випуску: Україна відправить до Австралії дві сотні спеціально підготовлених вогнеборців ДСНС. У тисняві на похороні командира елітного іранського підрозділу Ель-Кудс Касіма Сулеймані загинули 56 людей. Компанія IKEA заплатить 46 мільйонів доларів сім'ї хлопчика, який загинув від падіння комода. У Запоріжжі на головному майдані міста влаштували козацьке Різдво. Всі охочі могли потримати у руках козацькі шаблі й списи та подивитись на гармати.