Підсумковий випуск новин за 21:00: Розслідування вибуху в Києві. Безпека дітей на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 15 червня станом на 21:00 – у лікарні залишають четверо дітей, які постраждали від вибуху в Києві. Правоохоронці відкрили справу за незаконне зберігання боєприпасів. На Донбасі дітям постійно розповідають про те, як поводитись, побачивши вибухонебезпечні предмети.

Також у випуску: СБУ повідомила про нові деталі у справі Бабченка. Манафорта відправили за грати. Порто Франко на Франківщині.