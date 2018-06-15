Підсумковий випуск новин за 21:00: Розслідування вибуху в Києві. Безпека дітей на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 15 червня станом на 21:00 – у лікарні залишають четверо дітей, які постраждали від вибуху в Києві. Правоохоронці відкрили справу за незаконне зберігання боєприпасів. На Донбасі дітям постійно розповідають про те, як поводитись, побачивши вибухонебезпечні предмети.
Також у випуску:
СБУ повідомила про нові деталі у справі Бабченка.
Манафорта відправили за грати.
Порто Франко на Франківщині.
Джерело: 24 Канал
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