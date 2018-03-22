Підсумковий випуск новин за 21:00: Савченко в ізоляторі СБУ. Проросійський бойовик зі Львівщини
У підсумковому випуску новин за 22 березня станом на 21:00 – день у Верховній Раді закінчився позбавленням імунітету позафракційної депутатки Надії Савченко та дозволом на арешт. У Львові судили мешканця області, який воював на боці російських окупаційних військ проти України.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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