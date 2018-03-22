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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Підсумковий випуск новин за 21:00: Савченко в ізоляторі СБУ. Проросійський бойовик зі Львівщини

Випуск новин 511 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 22 березня станом на 21:00 – день у Верховній Раді закінчився позбавленням імунітету позафракційної депутатки Надії Савченко та дозволом на арешт. У Львові судили мешканця області, який воював на боці російських окупаційних військ проти України.

Також у випуску:

Нардепам заборонили приходити у Верховну Раду зі зброєю.

На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури.

У тестовому режимі почали випробовувати електронну систему, за якою зареєстрований пацієнт, у разі втрати паперової картки, може отримати медичну допомогу у будь-якого лікаря.

Теги: Випуск новин Новини політики Війна на Донбасі Новини Львова Затримання Савченко Надія Савченко СБУ
Джерело: 24 Канал
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