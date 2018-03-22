Підсумковий випуск новин за 21:00: Савченко в ізоляторі СБУ. Проросійський бойовик зі Львівщини

У підсумковому випуску новин за 22 березня станом на 21:00 – день у Верховній Раді закінчився позбавленням імунітету позафракційної депутатки Надії Савченко та дозволом на арешт. У Львові судили мешканця області, який воював на боці російських окупаційних військ проти України.

Також у випуску: Нардепам заборонили приходити у Верховну Раду зі зброєю. На Донеччині школяр помер на уроці фізкультури. У тестовому режимі почали випробовувати електронну систему, за якою зареєстрований пацієнт, у разі втрати паперової картки, може отримати медичну допомогу у будь-якого лікаря.