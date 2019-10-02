Підсумковий випуск новин за 21:00: Що ухвалила Рада. Зустріч у нормандському форматі

У підсумковому випускуновин за 2 жовтня станом на 21:00 – крок до масштабної приватизації і перезапуск НАЗК – крім обговорення питань безпеки Рада встигла проголосувати і кілька законопроєктів. Стало відомо, де відбудеться саміт у нормандському форматі. Канцлерка Німеччини нагадала, що зустріч відбудеться у Парижі.

Також у випуску: ДБР готує підозру у справі про зловживання владою. Чому Україна ніяк не може позбутися лідерства у смертності на дорогах. Том Круз завітав до Львова. Зеленський зустрівся з головами фракцій через формулу Штайнмаєра.

Джерело: 24 канал