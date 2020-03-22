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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Штрафи за порушення карантину. Військові машини під Києвом

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      Випуск новин з Тетяною Круговою / 24 канал

      У підсумковому випуску новин за 22 березня станом на 21:00 – щоб побороти коронавірус застосовують не лише лікування та обмежувальні заходи, а й карають людей за порушення карантину. І не тільки штрафами, а й позбавленням волі. На трасі Київ – Житомир, окрім поліцейських, чергують ще й військові машини. 24 канал намагався з'ясувати, для чого встановили цю техніку. Проте у КМДА це не коментують.

      Також у випуску: 

      Ще одного народного депутата з підозрою на коронавірус шпиталізували: Сергій Вельможний повідомив, що здав тест на коронавірус і чекає результатів.

      Вперше журналістам показали головний медичний заклад в італійському місті Бергамо. Це – фактично епіцентр зараження на коронавірус в країні. 

      Від 23 березня громадський транспорт Києва працюватиме лише на окремих маршрутах і перевозитиме лише тих, без кого життя міста буквально зупиниться.

      1000 наборів для тестування на коронавірус відправили на фронт.  Їх закупив благодійний фонд "Повернись живим", оголосивши збір. 

       

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      Теги: Новини Києва Новини України Випуск новин
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