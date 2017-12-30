Підсумковий випуск новин за 21:00: Штурм "Укрпошти" у Харкові. Розстріл собак на Київщині

У підсумковому випуску новин за 30 грудня станом на 21:00 – всіх заручників у Харківському відділенні "Укрпошти" звільнили. У Нацполіції повідомили, що вони живі і здорові, нападника затримали. Захисники тварин протестують проти розстрілів і знущань над собаками. Кілька днів тому мережею почали ширитися фотографії вбитих та поранених тварин.

Також у випуску: Президент України підписав Закон про держбюджет на наступний рік. Звільнений з полону український військовий Анатолій Кучер повернувся додому. Українські реформи 2017 року. Святковий флешмоб у Запоріжжі.