Підсумковий випуск новин за 21:00: Сильний снігопад в Одесі. Сутички під Верховною Радою
Випуск новин 21:58, 16 січня 290 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 21:00 – Одесу з ночі накрив сильний снігопад: через це на дорогах суттєво уповільнився рух, тож місцева влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у місто. У Верховній Раді розглядали законопроект про реінтеграцію Донбасу. Сутички виникли лише під Верховною Радою: активісти намагалися спалити прапор Росії і побилися з поліцією.
Також у випуску:
Львів'янка померла, не дочекавшись бригади швидкої допомоги.
Уляна Супрун прокоментувала спалах кору в Україні.
В окупованому Криму засудили чоловіка за український паспорт.
Екс-власники "Приватбанку" могли вивести 5,5 мільярдів доларів.
Як близько 2 мільйонів українців живуть у самопроголошених республіках.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Опубліковано одне з повідомлень загиблої Ноздровської2 січня , 09:23
Савченко під Сердючку запалила на вечірці не гірше за призерку Євробачення-200722 жовтня 2017 , 09:38
В Україні обмежили швидкість авто в населених пунктах1 січня , 13:24
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58