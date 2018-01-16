Підсумковий випуск новин за 21:00: Сильний снігопад в Одесі. Сутички під Верховною Радою

У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 21:00 – Одесу з ночі накрив сильний снігопад: через це на дорогах суттєво уповільнився рух, тож місцева влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у місто. У Верховній Раді розглядали законопроект про реінтеграцію Донбасу. Сутички виникли лише під Верховною Радою: активісти намагалися спалити прапор Росії і побилися з поліцією.

Також у випуску: Львів'янка померла, не дочекавшись бригади швидкої допомоги. Уляна Супрун прокоментувала спалах кору в Україні. В окупованому Криму засудили чоловіка за український паспорт. Екс-власники "Приватбанку" могли вивести 5,5 мільярдів доларів. Як близько 2 мільйонів українців живуть у самопроголошених республіках.