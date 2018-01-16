04:55
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Підсумковий випуск новин за 21:00: Сильний снігопад в Одесі. Сутички під Верховною Радою

Випуск новин 21:58, 16 січня 290 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 16 січня станом на 21:00 – Одесу з ночі накрив сильний снігопад: через це на дорогах суттєво уповільнився рух, тож місцева влада вирішила обмежити в'їзд вантажівок у місто. У Верховній Раді розглядали законопроект про реінтеграцію Донбасу. Сутички виникли лише під Верховною Радою: активісти намагалися спалити прапор Росії і побилися з поліцією.

Також у випуску:

Львів'янка померла, не дочекавшись бригади швидкої допомоги.

Уляна Супрун прокоментувала спалах кору в Україні.

В окупованому Криму засудили чоловіка за український паспорт.

Екс-власники "Приватбанку" могли вивести 5,5 мільярдів доларів.

Як близько 2 мільйонів українців живуть у самопроголошених республіках.

Теги: Реінтеграція Донбасу Поліція Випуск новин Верховна Рада Новини Одеси Негода в Україні протести Сутички Сутички в Києві
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Опубліковано одне з повідомлень загиблої Ноздровської
 2 січня , 09:23
Савченко під Сердючку запалила на вечірці не гірше за призерку Євробачення-2007
22 жовтня 2017 , 09:38
В Україні обмежили швидкість авто в населених пунктах
 1 січня , 13:24
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук