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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ
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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 9 ТРАВНЯ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Ситуація на фронті. З'їзд "Самопомочі"

      Випуск новин 117 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 11 травня станом на 21:00 – на одній із позицій біля Авдіївки загинув один український воїн та один поранений. Бойовики на цій ділянці фронту стріляють щодня, не озираючись на мінські домовленості. Партія "Самопоміч" йде на вибори в парламент і братиме участь у них самостійно. Садовий сказав, що жодного об’єднання з іншими політсилами не планується.

      Також у випуску:

      Російське командування наказало проросійським бойовикам з окупованого Донбасу обов'язково отримати російське громадянство.

      Щоб подолати корупцію, у команді Зеленського хочуть перезапустити антикорупційні органи та запровадити винагороди для тих, хто допоможе викрити корупціонерів.

      Патріарх Філарет переконаний, що Київський патріархат, який він очолював до об'єднання, досі існує. Проте у Мінкульті заявили, що така інформація не відповідає дійсності.

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      Теги: Жертви Війна на Донбасі Авдіївка Самопоміч Випуск новин Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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