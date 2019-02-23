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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал на Євробаченні. Мітинг в Харкові

      Випуск новин 160 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 23 лютого станом на 21:00 – напередодні одні з учасниць Євробачення дует Анна-Марія стали учасниками скандалу – вони не змогли відповісти, чий Крим, а їхні батьки працюють на колаборантів. У Харкові більше тисячі людей вийшли на акцію "Марш злих харків'ян", бо 5 днів міська влада Харкова не виконує рішення суду та не повертає попередні ціни на проїзд.

      Також у випуску:

      У Карпатах загинули двоє туристів.

      33 країни світу заборонили використання пластикових пакетів. 

      Двоє людей загинули і троє поранені – на Донбасі підірвався автобус з людьми.

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      Теги: Новини Харкова Протести Випуск новин Скандал
      Джерело: 24 канал
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