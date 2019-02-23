Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал на Євробаченні. Мітинг в Харкові

У підсумковому випуску новин за 23 лютого станом на 21:00 – напередодні одні з учасниць Євробачення дует Анна-Марія стали учасниками скандалу – вони не змогли відповісти, чий Крим, а їхні батьки працюють на колаборантів. У Харкові більше тисячі людей вийшли на акцію "Марш злих харків'ян", бо 5 днів міська влада Харкова не виконує рішення суду та не повертає попередні ціни на проїзд.

Також у випуску: У Карпатах загинули двоє туристів. 33 країни світу заборонили використання пластикових пакетів. Двоє людей загинули і троє поранені – на Донбасі підірвався автобус з людьми.