Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал на Євробаченні. Мітинг в Харкові
У підсумковому випуску новин за 23 лютого станом на 21:00 – напередодні одні з учасниць Євробачення дует Анна-Марія стали учасниками скандалу – вони не змогли відповісти, чий Крим, а їхні батьки працюють на колаборантів. У Харкові більше тисячі людей вийшли на акцію "Марш злих харків'ян", бо 5 днів міська влада Харкова не виконує рішення суду та не повертає попередні ціни на проїзд.
Також у випуску:
У Карпатах загинули двоє туристів.
33 країни світу заборонили використання пластикових пакетів.
Двоє людей загинули і троє поранені – на Донбасі підірвався автобус з людьми.
Джерело: 24 канал
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