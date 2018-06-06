Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть активіста на Харківщині. Пожежа у Чорнобильській зоні
У підсумковому випуску новин за 6 червня станом на 21:00 – на Харківщині знайшли тіло повішеного місцевого активіста, борця із корупцією, селяни вийшли на протест та вимагають звільнення місцевого голови. Майже дві сотні тонн води, понад півтори сотні рятувальників, більше 30 одиниць техніки – такими зусиллями впродовж двох днів намагаються погасити пожежу у Чорнобильській зоні.
Також у випуску:
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Прем'єр-міністр Володмир Гройсман звернувся до Ради із проханням звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.
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Джерело: 24 канал
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