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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧОРНОБИЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть активіста на Харківщині. Пожежа у Чорнобильській зоні

Випуск новин 87 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 6 червня станом на 21:00 – на Харківщині знайшли тіло повішеного місцевого активіста, борця із корупцією, селяни вийшли на протест та вимагають звільнення місцевого голови. Майже дві сотні тонн води, понад півтори сотні рятувальників, більше 30 одиниць техніки – такими зусиллями впродовж двох днів намагаються погасити пожежу у Чорнобильській зоні.

Також у випуску:

За даними служби новин BBC, СБУ підтвердила автентичність "розстрільного списку", де зазначені прізвища 47 журналістів. 

Що відомо про кандидатів на посаду аудитора НАБУ.

Прем'єр-міністр Володмир Гройсман звернувся до Ради із проханням звільнити міністра фінансів Олександра Данилюка.

Рейд по гральним закладам Львова. 

Теги: Пожежа Чорнобиль Випуск новин Новини Харкова
Джерело: 24 канал
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