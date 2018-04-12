Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини на Вінничині. Війна за Сирію "на паузі"
У підсумковому випуску новин за 12 квітня станом на 21:00 – трагедія сталася 11 квітня в селі Михайлівка Вінницької області, коли мати відволіклася, візочок покотився у полум'я, від отриманих опіків однорічна дівчинка загинула. Дональд Трамп, який учора зухвало обіцяв відправити "гарні та розумні" ракети, сьогодні заявив, що війна за Сирію поки що на "паузі".
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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