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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини на Вінничині. Війна за Сирію "на паузі"

Випуск новин 212 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 12 квітня станом на 21:00 – трагедія сталася 11 квітня в селі Михайлівка Вінницької області, коли мати відволіклася, візочок покотився у полум'я, від отриманих опіків однорічна дівчинка загинула. Дональд Трамп, який учора зухвало обіцяв відправити "гарні та розумні" ракети, сьогодні заявив, що війна за Сирію поки що на "паузі".

Також у випуску:

Члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука підозрюють у злочинній змові з братами Дубневичами.

Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

Каналом для незаконної міграції став харківський виш.

В Україні зросла кількість пожеж через суху траву.

Теги: Випуск новин Вінниця Дональд Трамп Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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