Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть дитини на Вінничині. Війна за Сирію "на паузі"

У підсумковому випуску новин за 12 квітня станом на 21:00 – трагедія сталася 11 квітня в селі Михайлівка Вінницької області, коли мати відволіклася, візочок покотився у полум'я, від отриманих опіків однорічна дівчинка загинула. Дональд Трамп, який учора зухвало обіцяв відправити "гарні та розумні" ракети, сьогодні заявив, що війна за Сирію поки що на "паузі".

Також у випуску: Члена правління "Укрзалізниці" Сергія Михальчука підозрюють у злочинній змові з братами Дубневичами. Фінляндія видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2". Каналом для незаконної міграції став харківський виш. В Україні зросла кількість пожеж через суху траву.