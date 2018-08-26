Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть Джона Маккейна. Обстріли на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 26 серпня станом на 21:00 – помер Джон Маккейн, 29 серпня йому мало б виповнитись 82 роки. Сенатор-республіканець підтримував Україну та часто критикував Росію. На лінії фронту нарахували 33 обстріли, що вважається відносною тишею. На щастя, обійшлося без жертв.
Також у випуску:
У Рівному таксист стріляв у пасажирів.
Зухвалість на автошляхах: фіксація порушень ПДР має зменшити кількість аварій.
Порошенко: країни ЄС мають взяти шефство над зруйнованими містами Донбасу.
Джерело: 24 канал
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