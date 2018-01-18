Підсумковий випуск новин за 21:00: Смерть спостерігача ОБСЄ. Претендент на главу НБУ
Випуск новин 22:08, 18 січня 403 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 18 січня станом на 21:00 – Він їхав Краматорськом на таксі і потрапив у ДТП. Від отриманих травм загинув на місці. Президент пропонує парламенту призначити головою Нацбанку - Якова Смолія.
Також у випуску:
Артист Львівської опери Микола Санжаревський виправдовує звинувачення у сепаратизмі.
На Світлодарській дузі бойовики серед білого дня відкрили вогонь з важкої артилерії.
Другий Святвечір або Голодну кутю напередодні Водохреща святкують українці.
Джерело: 24 Канал
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