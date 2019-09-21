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      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП під Одесою. Прослуховування голови ДБР Труби

      Випуск новин 115 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 21 вересня станом на 21:00 – під Одесою сталася моторошна аварія за участю маршрутки та автоцистерни, в якій загинули 9 осіб, ще 4 – отримали важкі травми. Наразі вони перебувають у лікарні, їх оперують. У кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Наразі поліція проводить там обшуки.

      Також у випуску:

      Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі.

      Що відомо про розкол в українській делегації ПАРЄ.

      Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським.

      blog_ava
      Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
      сьогодні
      13043
      Теги: Новини України Випуск новин Аварії та ДТП Жертви Новини Одеси Державне бюро розслідувань Роман Труба
      Джерело: 24 канал
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