Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельна ДТП під Одесою. Прослуховування голови ДБР Труби

У підсумковому випуску новин за 21 вересня станом на 21:00 – під Одесою сталася моторошна аварія за участю маршрутки та автоцистерни, в якій загинули 9 осіб, ще 4 – отримали важкі травми. Наразі вони перебувають у лікарні, їх оперують. У кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Наразі поліція проводить там обшуки.

Також у випуску: Олігарх Ігор Коломойський та ведучий Савік Шустер посварились в прямому ефірі. Що відомо про розкол в українській делегації ПАРЄ. Україна та США в епіцентрі нового скандалу через розмову Трампа із Зеленським.

Джерело: 24 канал