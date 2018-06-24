Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельний напад на ромів у Львові. Вибух на спиртозаводі

У підсумковому випуску новин за 24 червня станом на 21:00 – у Львові підлітки розгромили табір ромів. Вони увірвалися до них посеред ночі, кинулися на ромів з ножами і почали вбивати. Майже чотири сотні людей довелося евакуювати на Тернопільщині через пожежу на спиртозаводі. Склади розташовані за декілька метрів від людських домівок, і лише дивом минулося без жертв.

Також у випуску: До Верховної ради внесли законопроект, який дисциплінуватиме власників євроблях. Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна може відбутися в липні. На Донбасі ворог відкривав вогонь 5 разів, поранений один наш військовий. Генсек Ради Європи під час зустрічі з Ердоганом просили посприяти звільненню Олега Сенцова