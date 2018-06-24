Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельний напад на ромів у Львові. Вибух на спиртозаводі

Підсумковий випуск новин за 21:00: Смертельний напад на ромів у Львові. Вибух на спиртозаводіВипуск новин 90 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 24 червня станом на 21:00 – у Львові підлітки розгромили табір ромів. Вони увірвалися до них посеред ночі, кинулися на ромів з ножами і почали вбивати. Майже чотири сотні людей довелося евакуювати на Тернопільщині через пожежу на спиртозаводі. Склади розташовані за декілька метрів від людських домівок, і лише дивом минулося без жертв.
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Джерело: 24 канал
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