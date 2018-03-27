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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Підсумковий випуск новин за 21:00: Сміттєва пастка у Дніпрі. Життя акторів на пенсії

Випуск новин 154 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 27 березня станом на 21:00 – два тижні з Дніпра не вивозять відходи, у спальних районах уже розростаються стихійні звалища. Як у бідності у Будинку ветеранів сцени, що під Києвом доживають віку актори на пенсії.

Також у випуску:

Півтори сотні російських дипломатів пакують валізи, після того, як Британія вказала їм на двері через отруєння Скрипаля, все більше країн в знак солідарності теж показали їм на вихід.

В Росії в Кемерово пройшли багатотисячні протести через пожежу в ТЦ "Зимова вишня".

Очільника партії "Український вибір" підозрюють у підготовці конституційного перевороту в Україні.

Теги: Видворення російських дипломатів Новини Росії Новини України Випуск новин Пожежа в Кемерово Україна – Росія Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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