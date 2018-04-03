Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Холодницького. Комунальне лихо на Харківщині

У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 21:00 – Назар Холодницький прийшов на допит до ГПУ та заявив, що відмовляється працювати зі слідством, поки не змінять прокурорів у його справі. На Харківщині в Лозовій 30 тисяч людей два дні просиділи без води.

Також у випуску: Картини із СІЗО від незаконно ув'язненого в Росії Романа Сущенка. Політики знову обіцяють зростання зарплат. На яких авто їздять нардепи на роботу.