Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Холодницького. Комунальне лихо на Харківщині
У підсумковому випуску новин за 3 квітня станом на 21:00 – Назар Холодницький прийшов на допит до ГПУ та заявив, що відмовляється працювати зі слідством, поки не змінять прокурорів у його справі. На Харківщині в Лозовій 30 тисяч людей два дні просиділи без води.
Також у випуску:
Картини із СІЗО від незаконно ув'язненого в Росії Романа Сущенка.
Політики знову обіцяють зростання зарплат.
На яких авто їздять нардепи на роботу.
Джерело: 24 Канал
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