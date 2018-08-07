Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан здоров'я Олега Сенцова. Отруєння дітей на Львівщині

У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 21:00 – стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився, в нього загострилися анемія і гіпотонія. Щонайменше 26 дітей та один дорослий отруїлися у дитячому таборі, що в селі Раковець на Львівщині.

Також у випуску: Вже 2 роки Євген Панов провів у СІЗО в окупованому Криму, його звинувачують у підготовці терактів. Проросійські бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. На Дніпропетровщині просто посеред траси розлилось 4 тонни азотної кислоти.