Підсумковий випуск новин за 21:00: Стан здоров'я Олега Сенцова. Отруєння дітей на Львівщині
У підсумковому випуску новин за 7 серпня станом на 21:00 – стан здоров'я бранця Олега Сенцова значно погіршився, в нього загострилися анемія і гіпотонія. Щонайменше 26 дітей та один дорослий отруїлися у дитячому таборі, що в селі Раковець на Львівщині.
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Джерело: 24 канал
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