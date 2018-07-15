Підсумковий випуск новин за 21:00: Страшна аварія у Харкові. Теракт у Кабулі

У підсумковому випуску новин за 15 липня станом на 21:00 – у Харкові автівка на великій швидкості влетіла у візочок із немовлям, врятувати дитину не вдалося. Черговий теракт в Афганістані забрав життя сімох людей, смертник підірвав себе біля міністерства.

Також у випуску: Україна і світ вимагають звільнити Сенцова. Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвав конкретні прізвища причетних до незаконного втручання у минулі вибори у США. Хто може купити резиденцію в Межигір'ї.