Підсумковий випуск новин за 21:00: Страшна ДТП на Львівщині. У Тернополі спалили табір ромів

У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – на Львівщині мікроавтобус, в якому їхали українські заробітчани з Чехії, зіштовхнувся з вантажівкою. Шестеро людей загинули, двоє у лікарні. У Тернополі молодики зі зброєю увірвалися до табору ромів та почали стріляти, а потім підпалили його.

Також у випуску: Міністерство освіти доганою покарало ректора, який послав студентів до окупованого Криму. Верховна Рада розпочала розгляд поправок до законопроекту щодо Антикорупційного суду. 23 травня в Україні відзначають День героїв – тих, хто в різні роки боронив нашу незалежність.