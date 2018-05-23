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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Страшна ДТП на Львівщині. У Тернополі спалили табір ромів

Випуск новин 138 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – на Львівщині мікроавтобус, в якому їхали українські заробітчани з Чехії, зіштовхнувся з вантажівкою. Шестеро людей загинули, двоє у лікарні. У Тернополі молодики зі зброєю увірвалися до табору ромів та почали стріляти, а потім підпалили його.

Також у випуску:

Міністерство освіти доганою покарало ректора, який послав студентів до окупованого Криму.

Верховна Рада розпочала розгляд поправок до законопроекту щодо Антикорупційного суду.

23 травня в Україні відзначають День героїв – тих, хто в різні роки боронив нашу незалежність.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Тернопіль Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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