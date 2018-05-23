Підсумковий випуск новин за 21:00: Страшна ДТП на Львівщині. У Тернополі спалили табір ромів
У підсумковому випуску новин за 23 травня станом на 21:00 – на Львівщині мікроавтобус, в якому їхали українські заробітчани з Чехії, зіштовхнувся з вантажівкою. Шестеро людей загинули, двоє у лікарні. У Тернополі молодики зі зброєю увірвалися до табору ромів та почали стріляти, а потім підпалили його.
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Джерело: 24 Канал
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