08:55
29 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Сталін вмер не потрапивши до Росії. Пікантні вподобання Путіна
Вєсті Кремля
17:44, 28 січня
Вєсті. UA. Жир. Щедрість головного радикала України. Манери жінки ІІІ тисячоліття
Вєсті.UA
18:06, 28 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Азартні ігри
Згадати все
00:01, 26 січня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у США. Масштабні мітинги у Росії

Випуск новин 21:54, 28 січня 521 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 28 січня станом на 21:00 – стрілянина на автомийці у США забрала життя щонайменше п'ятьох осіб, ще одну людину поранено. У Росії більш ніж дві з половиною сотні людей затримали за участь у акціях протесту.

Також у випуску:

У Запоріжжі небайдужі підгодовують птахів, диким пернатим їжу приносять у заповідник на стародавньому острові Хортиця.

На Сумщині під час полювання застрелили чиновника.

Французька столиця і досі потерпає від повені: півтори тисячі людей змушені покинути свої домівки.

Теги: Новини України світ тварин Випуск новин Новини Запоріжжя Новини Франції Мітинги в Росії Суми
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 28 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Настав час надати Україні летальну зброю, – сенатор США
 14 листопада 2017 , 09:11
В Одесі під носом у поліції на великому екрані крутили порно: з'явились фото (18+)
 31 серпня 2017 , 09:56
СІЗО, де перебуває Зайцева, зняли на відео
 26 жовтня 2017 , 19:57
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень
 9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства
 1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України
 17 грудня 2017 , 21:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук