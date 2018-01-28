Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у США. Масштабні мітинги у Росії

У підсумковому випуску новин за 28 січня станом на 21:00 – стрілянина на автомийці у США забрала життя щонайменше п'ятьох осіб, ще одну людину поранено. У Росії більш ніж дві з половиною сотні людей затримали за участь у акціях протесту.

Також у випуску: У Запоріжжі небайдужі підгодовують птахів, диким пернатим їжу приносять у заповідник на стародавньому острові Хортиця. На Сумщині під час полювання застрелили чиновника. Французька столиця і досі потерпає від повені: півтори тисячі людей змушені покинути свої домівки.