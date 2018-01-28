Підсумковий випуск новин за 21:00: Стрілянина у США. Масштабні мітинги у Росії
Випуск новин 21:54, 28 січня 521 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 28 січня станом на 21:00 – стрілянина на автомийці у США забрала життя щонайменше п'ятьох осіб, ще одну людину поранено. У Росії більш ніж дві з половиною сотні людей затримали за участь у акціях протесту.
Також у випуску:
У Запоріжжі небайдужі підгодовують птахів, диким пернатим їжу приносять у заповідник на стародавньому острові Хортиця.
На Сумщині під час полювання застрелили чиновника.
Французька столиця і досі потерпає від повені: півтори тисячі людей змушені покинути свої домівки.
Джерело: 24 Канал
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