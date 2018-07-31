Підсумковий випуск новин за 21:00: Таємнича смерть солдата. Вбивство ветерана АТО в Бердянську

У підсумковому випуску новин за 31 липня станом на 21:00 – на Харківщині поблизу військової частини знайшли мертвим бійця збройних сил. Його тіло виявили в колодязі. Віталія Олешка, який на фронті мав позивний "Сармат" вбили в самому центрі Бердянська вдень на очах у дружини. Йому двічі вистрелили у спину з рушниці.

Також у випуску: Пол Манафорт в суді відповідає за незаконні фінансові махінації. У Києві підлітки зупинили на ходу міську електричку, розмалювали її та закидали машиніста камінням. У Херсоні облили кислотою місцеву активістку.