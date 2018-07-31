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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Таємнича смерть солдата. Вбивство ветерана АТО в Бердянську

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У підсумковому випуску новин за 31 липня станом на 21:00 – на Харківщині поблизу військової частини знайшли мертвим бійця збройних сил. Його тіло виявили в колодязі. Віталія Олешка, який на фронті мав позивний "Сармат" вбили в самому центрі Бердянська вдень на очах у дружини. Йому двічі вистрелили у спину з рушниці.

Також у випуску:

Пол Манафорт в суді відповідає за незаконні фінансові махінації.

У Києві підлітки зупинили на ходу міську електричку, розмалювали її та закидали машиніста камінням.

У Херсоні облили кислотою місцеву активістку.

 

Теги: Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Випуск новин Жертви Новини Харкова Бердянськ
Джерело: 24 канал
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