Підсумковий випуск новин за 21:00: Таємнича смерть солдата. Вбивство ветерана АТО в Бердянську
У підсумковому випуску новин за 31 липня станом на 21:00 – на Харківщині поблизу військової частини знайшли мертвим бійця збройних сил. Його тіло виявили в колодязі. Віталія Олешка, який на фронті мав позивний "Сармат" вбили в самому центрі Бердянська вдень на очах у дружини. Йому двічі вистрелили у спину з рушниці.
Також у випуску:
Пол Манафорт в суді відповідає за незаконні фінансові махінації.
У Києві підлітки зупинили на ходу міську електричку, розмалювали її та закидали машиніста камінням.
У Херсоні облили кислотою місцеву активістку.
Джерело: 24 канал
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