Підсумковий випуск новин за 21:00: Угода між США і "Талібаном". Зміни в перетині кордону з РФ

У підсумковому випуску новин за 29 лютого станом на 21:00 – США й "Талібан" домовилися про початок мирного процесу в Афганістані. Від завтра українці, які захочуть поїхати до Росії зможуть це зробили лише із закордоном паспортом.

Також у випуску: У Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії. Екстерне засідання відбулось у ніч проти суботи. Причиною стало загострення військового конфлікту у провінції Ідліб. Українські рибалки, яких два тижні тому затримали російські ФСБшники в Азовському морі, повернулися до України. В Україні нині не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я. У різних містах Росії тривають марші пам'яті Бориса Немцова.