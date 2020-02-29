21:51
29 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Угода між США і "Талібаном". Зміни в перетині кордону з РФ

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 29 лютого станом на 21:00 – США й "Талібан" домовилися про початок мирного процесу в Афганістані. Від завтра українці, які захочуть поїхати до Росії зможуть це зробили лише із закордоном паспортом.

      Також у випуску:

      У Радбезі ООН обговорили ризики повномасштабної війни на півночі Сирії. Екстерне засідання відбулось у ніч проти суботи. Причиною стало загострення військового конфлікту у провінції Ідліб.

      Українські рибалки, яких два тижні тому затримали російські ФСБшники в Азовському морі, повернулися до України.

      В Україні нині не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я.

      У різних містах Росії тривають марші пам'яті Бориса Немцова.

      Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" у Сирії: що відповіли в Росії
      сьогодні
      Теги: Новини Росії Афганістан Новини США Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:30 Сотні суддів-зрадників отримуватимуть підвищені винагороди: обурливе рішення КСУ
      Ірина Шиба
      сьогодні , 19:00 Розповідаємо про ківі: користь та причини додати фрукт до раціону
      Світлана Фус
      28 лютого , 11:30 Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки
      Едуард Хомченко
      сьогодні , 17:39 Геноцид та війни: як живуть сучасні диктатори Африки
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 17:30 Джорж Сорос: що відомо про американського фінансиста, якого не любить Росія
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук