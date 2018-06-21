Підсумковий випуск новин за 21:00: Ухвалення закону про нацбезпеку. Музей на Поштовій площі

Підсумковий випуск новин за 21:00: Ухвалення закону про нацбезпеку. Музей на Поштовій площіВипуск новин 32
У підсумковому випуску новин за 21 червня станом на 21:00 – у Верховній Раді в другому читанні ухвалили закон про нацбезпеку. Закон має наблизити українську армію до стандартів НАТО. Київрада проголосувала за створення музею на Поштовій площі, однак активісти незадоволені документом.
Також у випуску:
Денісова продовжує добиватися зустрічі з Сенцовим, натомість Москалькова їде на побачення з Вишинським.
На фронті бойовики посилюють оборону.
Жителі села на Житомирщині потерпають від отрутохімікатів.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі