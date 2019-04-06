Підсумковий випуск новин за 21:00: Українська мова у Стамбулі. Масштабна повінь в Ірані
У підсумковому випуску новин за 6 квітня станом на 21:00 – історію музею Святої Софії у турецькій столиці Стамбулі тепер можна почути й українською мовою. На заході Ірану зруйновані тисячі будинків, рух багатьма дорогами заблокований. Люди змушені по кілька годин чекати на допомогу.
Також у випуску:
Голова Херсонської обладміністрації Андрій Гордєєв написав заяву на звільнення. Активісти називають його причетним до вбивства Катерини Гандзюк.
У Києві відбувся півмарафон, через який перекривали кілька вулиць.
Джерело: 24 канал
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