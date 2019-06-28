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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Український гімн у Донецьку. Пожежа на вокзалі у Львові

      Випуск новин 198 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 червня станом на 21:00 – у День Конституції в окупованому Росією Донецьку патріоти влаштували українську акцію. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а в центрі лунав гімн України. На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся на території локомотивного заводу.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики активно використовують заборонені міномети. Вже вранці терористи випустили майже півсотні мін біля Авдіївки. Біля Яковлівки і Ясинуватої вони гатили з мінометів калібру 122 міліметри.

      Очільник Білого дому і глава Кремля хоч і говорили на спільній зустрічі про Україну, але не торкалися теми звільнення військовополонених моряків, яких наприкінці 2018 року захопили росіяни.

      У Львові триває щорічний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Новини Львова Пожежа Випуск новин Новини Донецька
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