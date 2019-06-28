Підсумковий випуск новин за 21:00: Український гімн у Донецьку. Пожежа на вокзалі у Львові
У підсумковому випуску новин за 28 червня станом на 21:00 – у День Конституції в окупованому Росією Донецьку патріоти влаштували українську акцію. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а в центрі лунав гімн України. На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся на території локомотивного заводу.
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