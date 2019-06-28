Підсумковий випуск новин за 21:00: Український гімн у Донецьку. Пожежа на вокзалі у Львові

У підсумковому випуску новин за 28 червня станом на 21:00 – у День Конституції в окупованому Росією Донецьку патріоти влаштували українську акцію. Над містом замайорів синьо-жовтий прапор, а в центрі лунав гімн України. На львівському головному залізничному вокзалі спалахнула пожежа. Вогонь зайнявся на території локомотивного заводу.

Також у випуску: Проросійські бойовики активно використовують заборонені міномети. Вже вранці терористи випустили майже півсотні мін біля Авдіївки. Біля Яковлівки і Ясинуватої вони гатили з мінометів калібру 122 міліметри. Очільник Білого дому і глава Кремля хоч і говорили на спільній зустрічі про Україну, але не торкалися теми звільнення військовополонених моряків, яких наприкінці 2018 року захопили росіяни. У Львові триває щорічний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest.