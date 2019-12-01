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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Українці застрягли в аеропорту Берліна. ДТП під Чернівцями

      Випуск новин 133 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 грудня станом на 21:00 – у Берліні на свої рейси не встигли майже півсотні українців. І на добу застрягли в аеропорту. Люди мали летіти лоукостами до Києва та Львова, але затримались через великі черги на паспортному контролі. В результаті зіткнення легковика з автобусом загинула дитина та двоє дорослих. Аварія трапилась під Чернівцями на об'їзній дорозі.

      Також у випуску:

      Європейська Рада з новим президентом, яким став колишній прем'єр Бельгії Шарль Мішель.

      Відповідальність за теракт на Лондонському мосту взяла на себе терористична організація Ісламська держава.

      У Росії завершили операцію з порятунку постраждалих внаслідок автотрощі.

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      Теги: Випуск новин Новини України Аварії та ДТП
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