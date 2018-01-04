Підсумковий випуск новин за 21:00: Вбивство правозахисниці. Життя військових медиків
Випуск новин 22:16, 4 січня 494 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 21:00 – тіло Ірини Ноздровської відправили на додаткову експертизу. Коли ж на фронті неспокійно, життя військовим та цивільним рятують медслужби підрозділів.
Також у випуску:
12-літня мама з Львівщини зізналася, хто батько її дитини. Її слова підтвердила і ДНК-експертиза.
Під Львівську облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес".
Вкрадені напередодні бюсти Коцюбинського і Пушкіна знайшлися у Чернігові.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Якими статками володіє чиновниця, що розсварила Ситника та Луценка12 грудня 2017 , 11:25
Захід України ніколи не любив росіян, – український волейболіст, що прийняв громадянство РФ13 липня 2017 , 01:05
Міліціонер, що допомагав терористам, отримав "хлібну" державну роботу29 жовтня 2017 , 14:13
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58