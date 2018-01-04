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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Вбивство правозахисниці. Життя військових медиків

Випуск новин 22:16, 4 січня 494 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 4 січня станом на 21:00 – тіло Ірини Ноздровської відправили на додаткову експертизу. Коли ж на фронті неспокійно, життя військовим та цивільним рятують медслужби підрозділів.

Також у випуску:

12-літня мама з Львівщини зізналася, хто батько її дитини. Її слова підтвердила і ДНК-експертиза.

Під Львівську облдержадміністрацію вийшли працівники всеукраїнського видання "Експрес".

Вкрадені напередодні бюсти Коцюбинського і Пушкіна знайшлися у Чернігові.

Теги: АТО Випуск новин Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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