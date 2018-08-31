Підсумковий випуск новин за 21:00: Версії вбивства Захарченка. Надання Україні томосу
У підсумковому випуску новин за 31 серпня станом на 21:00 – лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька, ще одну версію вбивства озвучили російські ЗМІ – прибрати Захарченка міг вбити його охоронець. про надання томосу, документу про повну незалежність церкви, для України повідомив патріарх Варфоломій.
Також у випуску:
Бойовики хоч і знизили інтенсивність обстрілів, проте не дотримуючись "шкільного перемир'я".
Які одіозні представники ввійшли до Верховного суду.
У Дніпрі пара закоханих, 18-річний хлопець і 16-річна дівчина, вистрибнула із вікна готельного номеру.
Джерело: 24 канал
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