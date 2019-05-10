Підсумковий випуск новин за 21:00: Відеозвернення Зеленського. Річниця ув'язнення Сенцова

У підсумковому випуску новин за 10 травня станом на 21:00 – у своєму відеозверненні Зеленський вимагає від Ради призначити дату інавгурації на 19 травня. Депутатів звинувачує у тому, що вони зволікають, бо бояться втратити мандати. Олег Сенцов наразі відбуває 20-річне ув'язнення в Якутії, вже пройшло п'ять років з часу його затримання. Незважаючи на вирок, він продовжує писати.

Також у випуску: Філарет хоче відновити українську православну церкву Київського патріархату і очолити її. Бойовики за добу сім разів відкривали вогонь по українських воїнах. До річниці ув'язнення Сенцова у Києві активісти влаштували ходу до 14 посольств країн-членів Ради Європи. У столиці Чехії вирішили відсвяткувати ювілей "Щедрика".

Джерело: 24 канал