Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Волкера. Карнавал у Львові

У підсумковому випуску новин за 28 вересня станом на 21:00 – Курт Волкер несподівано пішов з посади спецпредставника США по Україні. Про це повідомили відразу два американські інформаційні ресурси. Клоуни на ходулях, чудернацькі костюми та незвичні декорації. Центром Львова пройшов масштабний карнавал.

Також у випуску: На заводі в Сумах, де виготовляють пробки для пластикових пляшок, стався вибух. Після інциденту з журналістом "Радіо.Свобода" на агресивну поведінку Юлії Мендель поскаржилися ще двоє медійників. У Києві після реставрації відкрили один із найстаріших храмів столиці – Спас на Берестові.

Джерело: 24 канал