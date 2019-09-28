Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Волкера. Карнавал у Львові
У підсумковому випуску новин за 28 вересня станом на 21:00 – Курт Волкер несподівано пішов з посади спецпредставника США по Україні. Про це повідомили відразу два американські інформаційні ресурси. Клоуни на ходулях, чудернацькі костюми та незвичні декорації. Центром Львова пройшов масштабний карнавал.
Також у випуску:
На заводі в Сумах, де виготовляють пробки для пластикових пляшок, стався вибух.
Після інциденту з журналістом "Радіо.Свобода" на агресивну поведінку Юлії Мендель поскаржилися ще двоє медійників.
У Києві після реставрації відкрили один із найстаріших храмів столиці – Спас на Берестові.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі