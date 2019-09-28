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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Відставка Волкера. Карнавал у Львові

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 28 вересня станом на 21:00 – Курт Волкер несподівано пішов з посади спецпредставника США по Україні. Про це повідомили відразу два американські інформаційні ресурси. Клоуни на ходулях, чудернацькі костюми та незвичні декорації. Центром Львова пройшов масштабний карнавал.

      Також у випуску:

      На заводі в Сумах, де виготовляють пробки для пластикових пляшок, стався вибух.

      Після інциденту з журналістом "Радіо.Свобода" на агресивну поведінку Юлії Мендель поскаржилися ще двоє медійників.

      У Києві після реставрації відкрили один із найстаріших храмів столиці – Спас на Берестові.

       

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      Теги: Випуск новин Новини Львова Курт Волкер
      Джерело: 24 канал
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