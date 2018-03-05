Підсумковий випуск новин за 21:00: Відсторонення поліцейського. Заяви "Газпрому"
Випуск новин 22:07, 5 березня 522 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 5 березня станом на 21:00 – поліцейського, який під час зачистки наметового містечка на Грушевського пирснув журналісту в очі балончиком тимчасово відсторонили від охорони масових заходів. Російські ЗМІ у понеділок вранці замайоріли гучними заявами "Газпрому". Мовляв, компанія розриває контракт з Україною. Тоді як у "Нафтогазі" офіційних документів не бачили.
Також у випуску:
Після засідання суду Юрія Крисіна заплювали. Коли він вийшов із будівлі суду на нього чекали активісти та мати вбитого журналіста В'ячеслава Веремія.
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Джерело: 24 Канал
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