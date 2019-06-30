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      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Відступ бойовиків на Донбасі. Зустріч Трампа і Кім Чен Ина

      Випуск новин 130 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 30 червня станом на 21:00 – ОБСЄ підтвердила, що бойовики відступили назад у Станиці Луганській як і домовлялися у Мінську. Українські військові теж відійшли, але на третину меншу відстань. Президент США Дональд провів зустріч з лідером КНДР Кім чен Ином, на якій вони домовився про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми.

      Також у випуску:

      ЦВК дозволила партії Міхеїла Саакашвілі йти на парламентські вибори.

      Від 1 липня електроенергію в Україні почнуть продавати на відкритому ринку.

      У Львові добігає кінця міжнародний Leopolis Jazz Fest.

      Ветерани Збройних сил та люди з інвалідністю позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв".

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія Дональд Трамп Кім Чен Ин
      Джерело: 24 канал
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