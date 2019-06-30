Підсумковий випуск новин за 21:00: Відступ бойовиків на Донбасі. Зустріч Трампа і Кім Чен Ина

У підсумковому випуску новин за 30 червня станом на 21:00 – ОБСЄ підтвердила, що бойовики відступили назад у Станиці Луганській як і домовлялися у Мінську. Українські військові теж відійшли, але на третину меншу відстань. Президент США Дональд провів зустріч з лідером КНДР Кім чен Ином, на якій вони домовився про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми.

Також у випуску: ЦВК дозволила партії Міхеїла Саакашвілі йти на парламентські вибори. Від 1 липня електроенергію в Україні почнуть продавати на відкритому ринку. У Львові добігає кінця міжнародний Leopolis Jazz Fest. Ветерани Збройних сил та люди з інвалідністю позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв".

Джерело: 24 канал