Підсумковий випуск новин за 21:00: Відступ бойовиків на Донбасі. Зустріч Трампа і Кім Чен Ина
У підсумковому випуску новин за 30 червня станом на 21:00 – ОБСЄ підтвердила, що бойовики відступили назад у Станиці Луганській як і домовлялися у Мінську. Українські військові теж відійшли, але на третину меншу відстань. Президент США Дональд провів зустріч з лідером КНДР Кім чен Ином, на якій вони домовився про відновлення двосторонніх переговорів з ядерної проблеми.
Також у випуску:
ЦВК дозволила партії Міхеїла Саакашвілі йти на парламентські вибори.
Від 1 липня електроенергію в Україні почнуть продавати на відкритому ринку.
У Львові добігає кінця міжнародний Leopolis Jazz Fest.
Ветерани Збройних сил та люди з інвалідністю позмагалися на всеукраїнських спортивних змаганнях "Ігри героїв".
Джерело: 24 канал
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