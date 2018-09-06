Підсумковий випуск новин за 21:00: Військові навчання на Львівщині. Підпали на Донбасі

У підсумковому випуску новин за 6 вересня станом на 21:00 – на Яворівському полігоні під Львовом українські та американські військові розгорнули "поле бою" з відпрацюванням маскування, відвойовування окупованих територій та застосуванням випробуваної в бою техніки. Ворог підпалює мирні території Донбасу, страждають поля, подвір'я та будинки місцевих мешканців.

Також у випуску: Авіакатастрофа з гелікоптером українського мільярдера. Активісти під стінами ВР вимагали зміни виборчого законодавства.