Підсумковий випуск новин за 21:00: Військові навчання на Львівщині. Підпали на Донбасі
У підсумковому випуску новин за 6 вересня станом на 21:00 – на Яворівському полігоні під Львовом українські та американські військові розгорнули "поле бою" з відпрацюванням маскування, відвойовування окупованих територій та застосуванням випробуваної в бою техніки. Ворог підпалює мирні території Донбасу, страждають поля, подвір'я та будинки місцевих мешканців.
Також у випуску:
Авіакатастрофа з гелікоптером українського мільярдера.
Активісти під стінами ВР вимагали зміни виборчого законодавства.
Джерело: 24 канал
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