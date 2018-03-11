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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит Могеріні. Авіакатастрофа в Ірані

Випуск новин 21:46, 11 березня 503 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 21:00 – Федеріка Могеріні зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимир Гройсманом та студентами університету імені Шевченка. В Ірані розбився приватний літак, на борту якого перебували одинадцятеро людей. За даними місцевих ЗМІ, всі вони загинули.

Також у випуску:

Британський уряд готує санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини.

Проти "Північного потоку - 2" виступили глави парламентів вже 5 країн Європи.

Українські військові затримали на Луганщині бойовика, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.

Теги: Новини України Іран Новини Одеси Випуск новин Євросоюз Федеріка Могеріні
Джерело: 24 Канал
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