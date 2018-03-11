Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит Могеріні. Авіакатастрофа в Ірані

У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 21:00 – Федеріка Могеріні зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимир Гройсманом та студентами університету імені Шевченка. В Ірані розбився приватний літак, на борту якого перебували одинадцятеро людей. За даними місцевих ЗМІ, всі вони загинули.

Також у випуску: Британський уряд готує санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини. Проти "Північного потоку - 2" виступили глави парламентів вже 5 країн Європи. Українські військові затримали на Луганщині бойовика, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію. У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.