Підсумковий випуск новин за 21:00: Візит Могеріні. Авіакатастрофа в Ірані
Випуск новин 21:46, 11 березня 503 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 11 березня станом на 21:00 – Федеріка Могеріні зустрінеться із Президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимир Гройсманом та студентами університету імені Шевченка. В Ірані розбився приватний літак, на борту якого перебували одинадцятеро людей. За даними місцевих ЗМІ, всі вони загинули.
Також у випуску:
Британський уряд готує санкції проти росіян, яких підозрюють у корупційних зв'язках та порушенні прав людини.
Проти "Північного потоку - 2" виступили глави парламентів вже 5 країн Європи.
Українські військові затримали на Луганщині бойовика, який намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.
У Санкт-Петербузрі напали на активіста з українським прапором.
Джерело: 24 Канал
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